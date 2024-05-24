Новое производство керамического кирпича запустили под Волгоградом

Параллельно с промышленным развитием Волгоградская область реализует крупные инфраструктурные проекты, включая создание технопарка и аквапарка в пойме реки Царицы, что станет новым этапом в улучшении качества жизни граждан. Материалы местных производителей находят широкое применение в строительстве в рамках федеральных программ, в том числе в сферах здравоохранения и образования.