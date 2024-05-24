Новое производство керамического кирпича запустили под Волгоградом

Губернатор Андрей Бочаров посетил производственную площадку предприятия, которое специализируется на выпуске кирпича и термоблоков. Эти материалы используются застройщиками при возведении школ, детских садов, жилых комплексов и других социально значимых объектов, сообщили в пресс-службе обладминистрации.
Предприятие провело модернизацию своих мощностей благодаря поддержке от государства. Инвестиции в проект составили 1,7 млрд рублей. Губернатор Андрей Бочаров вместе с главой Волгограда Владимиром Марченко и представителями молодежи, внесшими свой вклад в урбанистические решения, оценили перспективы промышленной площадки.
Во врeмя выездного совещания глава региона подчеркнул стремление к полному использованию местного промышленного потенциала в рамках ключевых проектов регионального развития. С запуском модернизированного производства завод планирует увеличить объемы выпускаемой продукции.
Параллельно с промышленным развитием Волгоградская область реализует крупные инфраструктурные проекты, включая создание технопарка и аквапарка в пойме реки Царицы, что станет новым этапом в улучшении качества жизни граждан. Материалы местных производителей находят широкое применение в строительстве в рамках федеральных программ, в том числе в сферах здравоохранения и образования.
Добавим, что волгоградские промышленные предприятия, занимающие лидирующие позиции в производстве строительных материалов, демонстрируют устойчивый рост, чему способствует государственная поддержка. В 2023 году объем производства стройматериалов на 70% превысил показатели 2022-го. В первом квартале 2024 года также зафиксирована позитивная динамика.