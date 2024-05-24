В Екатеринбурге отремонтируют 28 километров дорог

В Екатеринбурге отремонтируют несколько дорог за лето 2024 года. Всего в прядок приведут 28 километров. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.
Планируется ремонт на четырех улицах: Рощинской, Авиаторов, Восточной и от дублера Сибирского тракта до развязки рядом с микрорайоном Компрессорный.
— Мы вступили в фазу активного строительства и ремонта дорог как по БКД, так и по городским проектам. Сейчас работы идут на девяти участках — семь из них мы модернизируем по национальному проекту, — объяснил вице-мэр Алексей Бубнов.
Работы проведут на 28 участках дорог. Их суммарная протяженность составила 28,2 километра, а площадь — 464 тысячи квадратных метров. Из числа объектов 13 будут сделаны за счет национального проекта.