Евгений Куйвашев увеличил максимальный размер выплат медикам

Об этом сообщает Департамент информационной политики области.
Ранее максимальный размер выплат был 18,5 тысячи рублей. Они производятся за счет областного бюджета. На эти цели планируется направить 157 млн рублей.
Региональные социальные выплаты в размере от 4,5 до 50 тысяч рублей в месяц получают отдельные категории медицинских работников. Они работают в первичном звене, районных больницах и скорой помощи.
Повышенные выплаты будут действовать с 1 марта 2024 года. Медработникам сделают перерасчет за этот период.
«МК-Урал» ранее писал, что около двух тысяч единиц медицинского оборудования на 2 млрд рублей закуплено в больницы Свердловской области в рамках региональных и федеральных программ. В сельской местности установили 29 ФАПов.
Исторический минимум был зафиксирован в младенческой смертности. Чтобы этот показатель стал меньше, по решению губернатора Евгения Куйвашева в 2024 году в комплекс диспансеризации дополнительно включена оценка репродуктивного здоровья уральцев.