Латвийская компания планирует обучить и привлечь к работе водителей из Узбекистана

Посол Узбекистана в Латвии Тимур Рахманов провел встречу с руководителем крупнейшей латвийской транспортно-логистической компанией Kreiss Дмитрием Чабаевским.
В ходе переговоров были обсуждены вопросы двухстороннего сотрудничества в сфере логистики, набора и обучения персонала, предоставления государственных льгот в рамках наращивания экспорта продукции из Узбекистана.
Со стороны иностранной компании были предложены планы по организации в Узбекистане подготовительного центра для водителей большегрузных автомобилей на базе одной из автошкол в Ташкенте. Предполагается, что здесь можно будет получить европейский сертификат профпригодности.
Для того, чтобы обсудить эти планы более детально делегация Kreiss посетит Узбекистан