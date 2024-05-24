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Латвийская компания планирует обучить и привлечь к работе водителей из Узбекистана

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Крупная логистическая компания Латвии планирует открыть в Ташкенте центр подготовки водителей дальнего следования. Здесь будут выдавать европейский сертификат профпригодности, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Посол Узбекистана в Латвии Тимур Рахманов провел встречу с руководителем крупнейшей латвийской транспортно-логистической компанией Kreiss Дмитрием Чабаевским.

В ходе переговоров были обсуждены вопросы двухстороннего сотрудничества в сфере логистики, набора и обучения персонала, предоставления государственных льгот в рамках наращивания экспорта продукции из Узбекистана.

Со стороны иностранной компании были предложены планы по организации в Узбекистане подготовительного центра для водителей большегрузных автомобилей на базе одной из автошкол в Ташкенте. Предполагается, что здесь можно будет получить европейский сертификат профпригодности.

Для того, чтобы обсудить эти планы более детально делегация Kreiss посетит Узбекистан 10—14 июня и проведет переговоры с представителями ведомств и министерств на месте. Успешное заключение договора позволит Узбекистану открыть еще один рынок для работников логистической сферы.

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