Тарифы на электроэнергию выросли сразу на треть за год

По итогам апреля текущего года электроэнергия для физлиц подорожала на 2,3% за месяц и сразу на 29% за год. Тарифы на электроэнергию для населения, использующего электрические плиты, составили 2,1 тыс. тг за 100 кВт·ч для первого уровня, 2,7 тыс. тг для второго уровня и 3,4 тыс. тг для третьего уровня потребления. Для населения, не использующего электрические плиты, тарифы составили 2,1 тыс. тг за 100 кВт·ч для первого уровня, 2,8 тыс. тг для второго уровня и 3,4 тыс. тг для третьего уровня.