В Геленджике арестовали один из старейших санаториев по иску Генпрокуратуры

Санаторий «Лазуревый берег» — один из старейших в Геленджике. Здравница работала с 1956 года и специализировалась на детском и семейном отдыхе. В собственность санатория входят семь спальных корпусов на 1328 мест. Сам пансионат находятся на муниципальном участке, переданном в долгосрочную аренду. Земля составляет 15,9 га. Площадь строений достигает 14,9 тысячи кв. метров.