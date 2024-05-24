В Геленджике арестовали один из старейших санаториев по иску Генпрокуратуры. Здравница «Лазуревый берег» находится на площади 16 га вблизи набережной города-курорта.
Городской суд Геленджика ввел обеспечительные меры в отношении трех структур санатория на Туристической улице. Об этом говорится на сайте ФССП. В информации идет речь о компаниях «Пансионат с лечением “Лазуревый берег”, “Трио” и “Орпола”.
Иск Генпрокуратуры зарегистрировали 13 мая. Спустя день его приняли к производству. Следующее заседание по делу назначено на 24 мая.
Истцом выступает первый заместитель генпрокурора России. Среди ответчиков, кроме трех юрлиц, указаны Гавриэль Аминов, Жирайр Леванян, Ольга Суханова и мэрия Геленджика, пишет «РБК Краснодар».
Санаторий «Лазуревый берег» — один из старейших в Геленджике. Здравница работала с 1956 года и специализировалась на детском и семейном отдыхе. В собственность санатория входят семь спальных корпусов на 1328 мест. Сам пансионат находятся на муниципальном участке, переданном в долгосрочную аренду. Земля составляет 15,9 га. Площадь строений достигает 14,9 тысячи кв. метров.