С третьей попытки пытаются продать недострой напротив «Волгоград Арены»

Очередную попытку продать гостиницу-недострой, возведенную на стыке Центрального и Краснооктябрьского районов, предпринял ее владелец. За семиэтажное здание площадью более шести тысяч квадратных метров на проспекте Ленина, 59 л, просят 300 млн рублей. Предложение разместили на популярном сайте бесплатных объявлений.
Собственник завлекает покупателей выгодным расположением здания — в непосредственной близости с ним — Парк Победы и Мамаев курган, напротив — стадион «Волгоград Арена», чуть дальше — ТРЦ «Европа Сити Молл». Это может привлечь посетителей, убеждает покупатель. В здании разместились 96 номеров.
Это уже третья попытка реализовать объект. При этом стоимость его неуклонно растет. Так, в год постройки гостиницы, в 2018-м, владелец готов был уступить ее за 150 млн рублей, затем цена поднялась до 250 млн, и вот теперь — еще на 50 млн. Все еще не продана мастерская волгоградского художника Владимира Горского, за которую просят 12 мллн рублей.