С третьей попытки пытаются продать недострой напротив «Волгоград Арены»

Это уже третья попытка реализовать объект. При этом стоимость его неуклонно растет. Так, в год постройки гостиницы, в 2018-м, владелец готов был уступить ее за 150 млн рублей, затем цена поднялась до 250 млн, и вот теперь — еще на 50 млн. Все еще не продана мастерская волгоградского художника Владимира Горского, за которую просят 12 мллн рублей.