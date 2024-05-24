В Уфе отремонтируют дороги на 29 улицах.

В 2024 году на территории Уфы отремонтируют 11 участков автодорог на 29 улицах общей протяженностью порядка 50 км. Об этом в передаче «Салям» БСТ из ЦУР Башкирии сообщил замначальника управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений мэрии города Ильшат Фахрутдинов.