Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Уфе отремонтируют дороги на 29 улицах

В Уфе отремонтируют дороги на 29 улицах.

Источник: Башинформ

В 2024 году на территории Уфы отремонтируют 11 участков автодорог на 29 улицах общей протяженностью порядка 50 км. Об этом в передаче «Салям» БСТ из ЦУР Башкирии сообщил замначальника управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений мэрии города Ильшат Фахрутдинов.

Он отметил, что 12 объектов на 29 км обновят по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Речь идет о набережной реки Уфы, улицах Благоварской, Дзержинского, Кольской, Магистральной, Рихарда Зорге, а также дороге Уфа — Дема и объездной дороге северного обхода трассы Уфа — Затон М-7.