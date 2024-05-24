В Уфе отремонтируют дороги на 29 улицах.

В 2024 году на территории Уфы отремонтируют 11 участков автодорог на 29 улицах общей протяженностью порядка 50 км. Об этом в передаче «Салям» БСТ из ЦУР Башкирии сообщил замначальника управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений мэрии города Ильшат Фахрутдинов.
Он отметил, что 12 объектов на 29 км обновят по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Речь идет о набережной реки Уфы, улицах Благоварской, Дзержинского, Кольской, Магистральной, Рихарда Зорге, а также дороге Уфа — Дема и объездной дороге северного обхода трассы Уфа — Затон М-7.