В Башкирии начинает работу всероссийский инвестсабантуй «Зауралье».

Сегодня, 24 мая, в рамках первого дня работы Всероссийского инвестиционного сабантуя «Зауралье-2024» дан старт III Межрегиональному форуму бизнес-шерифов «Бизнес и власть. Сильный предприниматель в партнерстве с эффективным регионом». Он соберет участников из регионов России, Узбекистана и Беларуси, и основной его темой станет обмен опытом и передовыми практиками в сфере взаимодействия государства и бизнеса, а также анализ ситуации в малом бизнесе и вопросы оказания мер государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.