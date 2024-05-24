В Башкирии начинает работу всероссийский инвестсабантуй «Зауралье».

В Сибае начинает работу VI Всероссийский инвестиционный сабантуй «Зауралье-2024». Его участниками станут делегации из более чем 10 стран ближнего и дальнего зарубежья, в числе которых Беларусь, Китай, Турция, Иран и Узбекистан.
Организаторами форума выступают правительство Башкирии и Агентство стратегических инициатив. Инвестсабантуй объединит представителей государственных органов власти и бизнес-сообщества, экспертов и общественных деятелей, инвесторов из России и зарубежья. В течение трех дней пройдут более 20 секций, панельные дискуссии, круглые столы, бизнес-завтраки, будут подписаны соглашения.
Участники обсудят перспективы партнерства между странами Центральной Азии. Форум является важным международным деловым событием года, в числе почетных гостей традиционно выступают делегации из стран Евразийского экономического союза. В ходе инвестсабантуя пройдут заседания межправительственных рабочих групп между Башкирией, Узбекистаном и Казахстаном, на отдельной сессии обсудят тему исламских инвестиций.
Ключевыми событиями форума станут пленарные заседания «INNOREGION: Стратегия 2030. Инструменты — Ресурсы — Партнеры» 24 мая и «МИР. В центре внимания — Россия!» 25 мая.
Также на полях форума состоится отборочный этап Кубка Башкортостана по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge. Проект является региональным этапом международного чемпионата Global Management Challenge. Кубок Башкортостана предоставляет возможность лучшим предпринимателям республики продемонстрировать свои навыки, обменяться опытом и идеями.
Сегодня, 24 мая, в рамках первого дня работы Всероссийского инвестиционного сабантуя «Зауралье-2024» дан старт III Межрегиональному форуму бизнес-шерифов «Бизнес и власть. Сильный предприниматель в партнерстве с эффективным регионом». Он соберет участников из регионов России, Узбекистана и Беларуси, и основной его темой станет обмен опытом и передовыми практиками в сфере взаимодействия государства и бизнеса, а также анализ ситуации в малом бизнесе и вопросы оказания мер государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.
24 и 25 мая на площадке «Зауралья» запланирована «Утренняя зарядка со спортсменом». Сегодня, 24 мая, на центральной площади Сибая она проходит с Джеффом Монсоном — депутатом Госсобрания Башкирии, российским и американским спортсменом, двукратным победителем ADCC Submission Wrestling World Championship и чемпионом мира по бразильскому джиу-джитсу. Традиционно крупный форум завершится народным праздником Сабантуй. В этом году он пройдет в Абзелиловском районе.