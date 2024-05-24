Китайская компания поможет Узбекистану с переработкой отходов в энергию

Вопросы сотрудничества в этом направлении обсуждались на встрече министра экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Азиза Абдухакимова с председателем китайской компании в сфере управления отходами Shanghai SUS Environment Цзишень Лонгом.
Итогом встречи стало подписание меморандума о сотрудничестве в сфере разработки и реализации проектов по переработке отходов в энергию.
Для справки. Компания Shanghai SUS Environment — крупнейший поставщик установок для сжигания твердых отходов и ведущий разработчик систем комплексного управления твердыми бытовыми отходами в Китае.