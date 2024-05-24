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Китайская компания поможет Узбекистану с переработкой отходов в энергию

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Минэкологии подписало меморандум о сотрудничестве в сфере переработки отходов в энергию с компанией из Китая, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Freepik

Вопросы сотрудничества в этом направлении обсуждались на встрече министра экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Азиза Абдухакимова с председателем китайской компании в сфере управления отходами Shanghai SUS Environment Цзишень Лонгом.

Итогом встречи стало подписание меморандума о сотрудничестве в сфере разработки и реализации проектов по переработке отходов в энергию.

Для справки. Компания Shanghai SUS Environment — крупнейший поставщик установок для сжигания твердых отходов и ведущий разработчик систем комплексного управления твердыми бытовыми отходами в Китае.

экология
энергетика