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Ученым Башкирии подняли зарплаты

В Башкирии ученым проиндексировали зарплаты. Постановление об оплате труда работников госучреждений сферы научных исследований и разработок подписал премьер-министр правительства РБ Андрей Назаров. В документе уточняется, что постановление распространяется на все правовые отношения, возникшие с 1 января текущего года.

Источник: Башинформ

Так, директора научных учреждений, в зависимости от численности персонала, будут получать оклад от 18 876 до 24 542 рублей.

Минимальный оклад президента Академии наук составит 23 448 рублей, вице-президента — 18 808, главного ученого секретаря — 18 319, академика-секретаря отделения — 15 877 рублей. Сотрудникам аппарата президиума Академии положены оклады от 6351 до 18 319 тысяч рублей.

Также в документе говорится, что минимальные оклады работников госучреждений по профессиональным квалификационным группам рассчитываются с учетом базовой единицы в размере 4885 рублей.

Ранее «Башинформ» информировал о том, что Башкирия вошла в первую пятерку регионов ПФО по росту зарплат рабочих.