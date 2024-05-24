Ученым Башкирии подняли зарплаты

В Башкирии ученым проиндексировали зарплаты. Постановление об оплате труда работников госучреждений сферы научных исследований и разработок подписал премьер-министр правительства РБ Андрей Назаров. В документе уточняется, что постановление распространяется на все правовые отношения, возникшие с 1 января текущего года.