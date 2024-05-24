Ученым Башкирии подняли зарплаты

Так, директора научных учреждений, в зависимости от численности персонала, будут получать оклад от 18 876 до 24 542 рублей.
Минимальный оклад президента Академии наук составит 23 448 рублей, вице-президента — 18 808, главного ученого секретаря — 18 319, академика-секретаря отделения — 15 877 рублей. Сотрудникам аппарата президиума Академии положены оклады от 6351 до 18 319 тысяч рублей.
Также в документе говорится, что минимальные оклады работников госучреждений по профессиональным квалификационным группам рассчитываются с учетом базовой единицы в размере 4885 рублей.
Ранее «Башинформ» информировал о том, что Башкирия вошла в первую пятерку регионов ПФО по росту зарплат рабочих.