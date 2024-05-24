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В этом году Узбекистан удвоит свои мощности по добыче урана

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В этом году к выявлению месторождений и разработке шахт и рудников на территории республики будут привлекать международных экспертов. Также в сферу горно-добывающей промышленности начнут активнее внедрять инновационные решения, передает корреспондент Podrobno.uz.

Об этом на брифинге в Агентстве информации и массовых коммуникаций заявил представитель Министерства горно-добывающей промышленности и геологии Анвар Намозов.

Представитель Мингеологии напомнил, что стратегия «Узбекистан — 2030» ставит задачу увеличения запасов сырья за счет проведения геологоразведочных работ на площади 60 тысяч квадратных километров и предполагает увеличить производство меди в 3,5 раза, золота и серебра — в 1,5 раза, а добычу урана — в три раза.

На реализацию геологоразведочных работ почти по 300 проектам выделено 2,5 триллиона сумов. Из них 900 миллиардов сумов — бюджетные средства.

В 2024 году для открытия новых рудников и освоения базы стратегически важного минерального сырья на отдаленных территориях будут применяться новые научные технологии и инновационные решения. К выявлению и разработке новых месторождений будут привлечены международные эксперты.

Представитель министерства отметил, что в стране достаточно резервов и возможностей для увеличения добычи угля, урана и каолина. В этом году будет обеспечена реализация важных задач по удвоению мощностей по переработке урана, дальнейшему увеличению объемов добычи каолина и угля.

экономика
энергетика