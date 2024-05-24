В этом году Узбекистан удвоит свои мощности по добыче урана

Представитель министерства отметил, что в стране достаточно резервов и возможностей для увеличения добычи угля, урана и каолина. В этом году будет обеспечена реализация важных задач по удвоению мощностей по переработке урана, дальнейшему увеличению объемов добычи каолина и угля.