В этом году Узбекистан удвоит свои мощности по добыче урана

Об этом на брифинге в Агентстве информации и массовых коммуникаций заявил представитель Министерства горно-добывающей промышленности и геологии Анвар Намозов.
Представитель Мингеологии напомнил, что стратегия «Узбекистан — 2030» ставит задачу увеличения запасов сырья за счет проведения геологоразведочных работ на площади 60 тысяч квадратных километров и предполагает увеличить производство меди в 3,5 раза, золота и серебра — в 1,5 раза, а добычу урана — в три раза.
На реализацию геологоразведочных работ почти по 300 проектам выделено 2,5 триллиона сумов. Из них 900 миллиардов сумов — бюджетные средства.
В 2024 году для открытия новых рудников и освоения базы стратегически важного минерального сырья на отдаленных территориях будут применяться новые научные технологии и инновационные решения. К выявлению и разработке новых месторождений будут привлечены международные эксперты.
Представитель министерства отметил, что в стране достаточно резервов и возможностей для увеличения добычи угля, урана и каолина. В этом году будет обеспечена реализация важных задач по удвоению мощностей по переработке урана, дальнейшему увеличению объемов добычи каолина и угля.