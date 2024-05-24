Сабантуй в Мирном и на Казанском ипподроме обойдется в 38 миллионов рублей

Сабантуй в жилом массиве Мирный и на Казанском ипподроме обойдется в 38 миллионов рублей. Средства на эти цели выделят из муниципальной казны. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.
Согласно техзаданию, на площадке «Майдан» в Березовой роще жилого массива Мирный установят декоративные ворота и уличный экран. Для батыра Сабантуя предусмотрен призовой баран весом не менее 100 килограммов. Для спортивных мероприятий организуют 12 кушаков, помост, столб, березовые бревна, 80 литров катыка и емкость для него, 200 керамических горшков и шесты. Также жителей ждет концерт с участие звезд татарской эстрады.
Ранее мы сообщали, что на организацию праздника в Березовой роще Дербышек и лесопарке озера Лебяжье выделят около 30 миллионов рублей. В этом году это мероприятие заменит церемонию закрытия Игр БРИКС.
Напомним, в Казани в 2024 году Сабантуй отметят 23 июня.