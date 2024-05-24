Сабантуй в Мирном и на Казанском ипподроме обойдется в 38 миллионов рублей

Согласно техзаданию, на площадке «Майдан» в Березовой роще жилого массива Мирный установят декоративные ворота и уличный экран. Для батыра Сабантуя предусмотрен призовой баран весом не менее 100 килограммов. Для спортивных мероприятий организуют 12 кушаков, помост, столб, березовые бревна, 80 литров катыка и емкость для него, 200 керамических горшков и шесты. Также жителей ждет концерт с участие звезд татарской эстрады.