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Сабантуй в Мирном и на Казанском ипподроме обойдется в 38 миллионов рублей

Средства на эти цели выделят из муниципальной казны.

Источник: Комсомольская правда

Сабантуй в жилом массиве Мирный и на Казанском ипподроме обойдется в 38 миллионов рублей. Средства на эти цели выделят из муниципальной казны. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, на площадке «Майдан» в Березовой роще жилого массива Мирный установят декоративные ворота и уличный экран. Для батыра Сабантуя предусмотрен призовой баран весом не менее 100 килограммов. Для спортивных мероприятий организуют 12 кушаков, помост, столб, березовые бревна, 80 литров катыка и емкость для него, 200 керамических горшков и шесты. Также жителей ждет концерт с участие звезд татарской эстрады.

Ранее мы сообщали, что на организацию праздника в Березовой роще Дербышек и лесопарке озера Лебяжье выделят около 30 миллионов рублей. В этом году это мероприятие заменит церемонию закрытия Игр БРИКС.

Напомним, в Казани в 2024 году Сабантуй отметят 23 июня.