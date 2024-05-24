Средняя зарплата в апреле в Минске стала меньше

В прошлом месяце данный показатель составлял 2161,1 рубля. Таким образом, средняя зарплата у белорусов всего за месяц увеличилась на 21,4 рубля.
В марте средняя зарплата по республике выросла сразу на 135,4 рубля, а значит, рост доходов населения начинает замедляться.
Средняя зарплата в апреле в разрезе по регионам выглядела следующим образом:
- Минск — 2942,7 рубля.
- Минская область — 2165,1 рубля.
- Гомельская область — 1981,5 рубля.
- Гродненская область — 1999,6 рубля.
- Брестская область — 1917,6 рубля.
- Витебская область — 1840,7 рубля.
- Могилевская область — 1815,7 рубля.
Статистика по регионам показывает, что диспропорции в доходах между белорусской столицей и областями стали уменьшатся. В Минске в марте средняя зарплата составляла 3005,4 рубля. Таким образом, за месяц она сократилась на 62,7 рубля.
В Беларуси традиционно самые высокие доходы у людей, которые заняты в сфере информационных технологий и информационного обслуживания. В марте они в среднем получили 7935,2 рубля. Но в апреле этот показатель составил уже 7034,7 рубля — за месяц падение на 900,5 рубля.
Работники, занимающиеся вспомогательной деятельностью в сфере финансовых услуг и страхования, получали в апреле в среднем 5326 рублей. Занятые в работе пассажирского воздушного транспорта заработали — 4957,2 рубля.
Самая низкая средняя зарплата в Беларуси традиционно в сфере парикмахерских услуг и в салонах красоты — 1153,5 рубля.