Средняя зарплата в апреле в Минске стала меньше

В Беларуси традиционно самые высокие доходы у людей, которые заняты в сфере информационных технологий и информационного обслуживания. В марте они в среднем получили 7935,2 рубля. Но в апреле этот показатель составил уже 7034,7 рубля — за месяц падение на 900,5 рубля.