В Сочи открывается крупнейшая на побережье пляжная территория «Ривьера»

В ходе реконструкции пляжной территории увеличена ширина морской набережной за счет демонтажа морально-устаревших торговых объектов. В районе устья реки Сочи полностью заменены коммуникации и брусчатка, установлена новая парковая мебель и освещение. Особое внимание уделено субтропическому озеленению, которое будет подсвечиваться в вечернее время. На территории пляжного комплекса «Ривьера» построены теневые аэрарии и игровые зоны с мягким покрытием. Для обеспечения безопасности отдыхающих установлены камеры видеонаблюдения и ячейки для хранения вещей. На семейном пляжном комплексе «Ривьера» будет организована работа аниматоров с ежедневными мероприятиями для детей и взрослых.