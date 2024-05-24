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В Сочи открывается крупнейшая на побережье пляжная территория «Ривьера»

К началу курортного сезона в Сочи завершена реконструкция пляжной территории, объединяющей три пляжа в устье реки Сочи: «Ривьера», «Звездный» и «Остров», сообщает пресс-служба мэрии города-курорта.

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Протяженность береговой линии нового семейного пляжного комплекса составляет 450 м, здесь создана инфраструктура для безопасного плавания на открытой воде, подвижных игр и занятий спортом.

В ходе реконструкции пляжной территории увеличена ширина морской набережной за счет демонтажа морально-устаревших торговых объектов. В районе устья реки Сочи полностью заменены коммуникации и брусчатка, установлена новая парковая мебель и освещение. Особое внимание уделено субтропическому озеленению, которое будет подсвечиваться в вечернее время. На территории пляжного комплекса «Ривьера» построены теневые аэрарии и игровые зоны с мягким покрытием. Для обеспечения безопасности отдыхающих установлены камеры видеонаблюдения и ячейки для хранения вещей. На семейном пляжном комплексе «Ривьера» будет организована работа аниматоров с ежедневными мероприятиями для детей и взрослых.

Посещение пляжного комплекса «Ривьера» будет свободным. Всего в городе-курорте Сочи в текущем сезоне будут работать 170 пляжей.

туризм и отдых