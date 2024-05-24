Беларусь планирует ограничить импорт мебели, дверей и окон из древесины

В Беларуси планируется ограничить импорт мебели, дверей и окон из древесины. Этот вопрос вынесен в проекте постановления Совмина на общественное обсуждение, сообщает Национальный правовой портал.
Таким образом в Беларуси будет обсуждаться проект постановления о лицензировании импорта отдельных видов товаров из древесины. В документе предлагается введение в одностороннем порядке нетарифного регулирования, которое может временно ограничить ввоз в Беларусь некоторых товаров из древесины на полгода. И для импорта такой продукции необходимо будет получать лицензию.
На данный момент в списке товаров, импорт которых может стать лицензированным числятся: плиты OSB древесностружечные и с ориентированной стружкой, древесноволокнистые плиты, окна, балконные двери, двери, рамы, пороги из древесины, а также многослойные бумага и картон со всеми белеными слоями, ящики и коробки из гофрированной бумаги или картона, бумажные мешки и пакеты, деревянная мебель.
Отмечается, что проект постановления разработан для поддержки белорусских производителей и создания благоприятных условий для развития в Беларуси новых импортозамещающих и экспортно ориентированных производств. Предполагается, что введение лицензирования на импорт поспособствует наращиванию выпуска импортозамещающей продукции и уменьшению притока импортных товаров в страну.