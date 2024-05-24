Беларусь планирует ограничить импорт мебели, дверей и окон из древесины

На данный момент в списке товаров, импорт которых может стать лицензированным числятся: плиты OSB древесностружечные и с ориентированной стружкой, древесноволокнистые плиты, окна, балконные двери, двери, рамы, пороги из древесины, а также многослойные бумага и картон со всеми белеными слоями, ящики и коробки из гофрированной бумаги или картона, бумажные мешки и пакеты, деревянная мебель.