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Мэрия Новосибирска требует с «МЕТРО МиР» 48 миллионов рублей

Мэрия Новосибирска планирует расторгнуть соглашение с предприятием «МЕТРО МиР». Соответствующий иск власти подали в арбитражный суд. Администрация требует взыскать с МП 48 миллионов рублей.

— Ближайшее заседание по делу состоится 5 июня, — сообщили КП-Новосибирск в мэрии.

Администрация просит расторгнуть соглашение о выделении в 2022 году из горбюджета субсидии «на финансовое обеспечение затрат на разработку проектно-сметной документации» для строительства автодороги по улице Доватора к микрорайону Плющихинский. Причиной расторжения документа называют «недостижение показателя результативности предоставления субсидии».

Мэрия попыталась решить конфликт своими силами. Так, еще до судебных разбирательств, администрация направила «МЕТРО МиР» письмо с требованием вернуть субсидию. Однако предприятие отказалось решать вопрос без участия суда.