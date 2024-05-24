Мэрия Новосибирска требует с «МЕТРО МиР» 48 миллионов рублей

— Ближайшее заседание по делу состоится 5 июня, — сообщили КП-Новосибирск в мэрии.
Администрация просит расторгнуть соглашение о выделении в 2022 году из горбюджета субсидии «на финансовое обеспечение затрат на разработку проектно-сметной документации» для строительства автодороги по улице Доватора к микрорайону Плющихинский. Причиной расторжения документа называют «недостижение показателя результативности предоставления субсидии».
Мэрия попыталась решить конфликт своими силами. Так, еще до судебных разбирательств, администрация направила «МЕТРО МиР» письмо с требованием вернуть субсидию. Однако предприятие отказалось решать вопрос без участия суда.