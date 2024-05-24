Основатель «Жизньмарта» заявил об угрозе закрытия сети в Екатеринбурге

«Это какая-то акция устрашения? Если “Жизньмарту” надо закрыться и уйти из Екатеринбурга, освободив кому-то место, так и скажите, но перестаньте уже нас мучать так. Это ужасно сложно все», — написал предприниматель.
Ранее в свердловский Роспотребнадзор поступило 18 обращений от покупателей, заявивших о заболевании острой кишечной инфекцией после употребления продукции «Жизньмарт». Ведомство взяло пробы продуктов, а также биоматериалов от сотрудников сети. Результаты расследования находятся на контроле прокуратуры. В компании заявили, что сняли с продажи продукцию, из-за которой могли отравиться покупатели, и пообещали выплатить каждому пострадавшему по 1 млн руб.
Во время лабораторных исследований Роспотребнадзор выявил в пробах продукции сети магазинов «Жизньмарт» кишечную палочку.
Первый магазин «Жизньмарт» был открыт в Екатеринбурге в 2019 году основателем сети ресторанов «Сушкоф» и «Дель Песто» Иваном Зайченко (в 2021—2022 годах депутат заксобрания Свердловской области). Концепция магазина-кафе предполагает ассортимент готовой продукции. В марте 2020 года стало известно, что сеть будет развиваться по системе франчайзинга. Сейчас по системе франчайзинга открыты 316 магазинов большого и мини-форматов в Екатеринбурге, Челябинске, Тюмени, Уфе, Санкт-Петербурге, Казани и других городах. В начале 2024 года один собственный магазин открылся в Дубае.