Основатель «Жизньмарта» заявил об угрозе закрытия сети в Екатеринбурге

Первый магазин «Жизньмарт» был открыт в Екатеринбурге в 2019 году основателем сети ресторанов «Сушкоф» и «Дель Песто» Иваном Зайченко (в 2021—2022 годах депутат заксобрания Свердловской области). Концепция магазина-кафе предполагает ассортимент готовой продукции. В марте 2020 года стало известно, что сеть будет развиваться по системе франчайзинга. Сейчас по системе франчайзинга открыты 316 магазинов большого и мини-форматов в Екатеринбурге, Челябинске, Тюмени, Уфе, Санкт-Петербурге, Казани и других городах. В начале 2024 года один собственный магазин открылся в Дубае.