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Жилинспекция заставила москвича разобрать бассейн в квартире

МОСКВА, 24 мая — РИА Недвижимость. Мосжилинспекция заставила жителя района Филевский Парк демонтировать бассейн в квартире.

Источник: Агентство «Москва»

В сообщении ведомства указывается, что житель дома на Рублевском шоссе пожаловался на то, что сосед проводит ремонт с обустройством плавательного бассейна.

«Жилищные инспекторы выявили самовольную перепланировку в двухуровневой квартире. В частности, было зафиксировано, что на месте одного из двух лестничных проемов в межэтажном перекрытии обустроена чаша бассейна. Мосжилинспекция привлекла собственника квартиры к административной ответственности и обязала привести помещение в соответствие проектной документации», — отмечается в пресс-релизе.

В нем добавляется, что собственник не спешил устранять нарушение, и инспекция обратилась в суд. Получив повестку, владелец недвижимости, не дожидаясь решения суда, разобрал незаконную конструкцию.

недвижимость