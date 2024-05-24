Жилинспекция заставила москвича разобрать бассейн в квартире

В сообщении ведомства указывается, что житель дома на Рублевском шоссе пожаловался на то, что сосед проводит ремонт с обустройством плавательного бассейна.
«Жилищные инспекторы выявили самовольную перепланировку в двухуровневой квартире. В частности, было зафиксировано, что на месте одного из двух лестничных проемов в межэтажном перекрытии обустроена чаша бассейна. Мосжилинспекция привлекла собственника квартиры к административной ответственности и обязала привести помещение в соответствие проектной документации», — отмечается в пресс-релизе.
В нем добавляется, что собственник не спешил устранять нарушение, и инспекция обратилась в суд. Получив повестку, владелец недвижимости, не дожидаясь решения суда, разобрал незаконную конструкцию.