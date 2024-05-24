Трасса от Москвы до Анапы будет открыта в 2025 году

— Это федеральный проект. В следующем году дорога от Москвы до Анапы (объездная) будет готова, мы надеемся, — сказал мэр Анапы. Анапа готова к приему автотуристов. В связи с закрытым аэропортом в городе-курорте сегодня стремятся сделать пребывание гостей на автомобилях комфортным. — Анапа ждет автотуристов. Для них мы — конечная точка путешествия. К нам едут со всех уголков России. На машине ехать и интересно, и безопасно. Скажу честно, по всей стране дороги развиваются серьезными темпами, — добавил Василий Швец.