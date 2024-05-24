В Перми на правом берегу Камы появится новая особая экономическая зона

Отмечается, что создаваемая особая экономическая зона технико-внедренческого типа станет центром развития технологий Пермского края. Ее задачей является формирование в регионе благоприятной экономической среды для инвесторов и инноваторов, которые готовы дать ответы на стоящие перед страной новые технологические вызовы. Резидентами этой ОЭЗ смогут стать предприятия, занятые машино- и приборостроением, добычей нефти, газа и твердых полезных ископаемых, химией, разработкой беспилотных систем авиации. С некоторыми компаниями уже достигнуты предварительные договоренности.