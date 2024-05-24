В Перми на правом берегу Камы появится новая особая экономическая зона

На территории Перми планируют создать еще одну особую экономическую зону — технико-внедренческого типа. Ее открытие анонсировал губернатор Дмитрий Махонин на форуме «Дни пермского бизнеса», сообщает пресс-службе краевого правительства.
Общая площадь новой ОЭЗ составит 132,2 га. Из них 110,7 га располагаются в районе комплекса Пермского политеха на правом берегу Камы. Еще 21,5 га добавится на втором этапе. Расширение зоны может произойти в 2028 году за счет строящегося сейчас в Камской Долине межвузовского кампуса.
Отмечается, что создаваемая особая экономическая зона технико-внедренческого типа станет центром развития технологий Пермского края. Ее задачей является формирование в регионе благоприятной экономической среды для инвесторов и инноваторов, которые готовы дать ответы на стоящие перед страной новые технологические вызовы. Резидентами этой ОЭЗ смогут стать предприятия, занятые машино- и приборостроением, добычей нефти, газа и твердых полезных ископаемых, химией, разработкой беспилотных систем авиации. С некоторыми компаниями уже достигнуты предварительные договоренности.