Казахстанцам пообещали снижение цен на авто

По словам министра, Казахстан ставит перед собой задачу постепенного наращивания производства авто мелкоузловой сборкой.
«В этом году цель — 20 процентов мелкоузловой сборки, в 2025 году — 30 процентов. И в 2026 году мы дойдем до 50 процентов автомобилей, которые будут собираться мелкоузловой сборкой».
В Казахстане ведется строительство двух заводов, суммарная мощность которых — 160 тысяч автомобилей в год. Один из них будет производить китайские мультибрендовые марки, мощность — 90 тысяч авто в год. Все авто, по словам Шарлапаева, будут производиться мелкоузловой сборкой.
«Задача в том, чтобы постепенно нарастить объем производства именно мелкоузловой сборкой. (…) У меня конкретного прогноза, как будет формироваться ценообразование автомобильного рынка через 5 лет, конечно же, его нет. Но как только мы произведем достаточно большое количество автомобилей, за счет экономики и масштабов, конечно же, цена будет снижаться».
Журналисты уточнили, означает ли это, что автомобили подешевеют, но пока неизвестно, насколько.
«Совершенно верно».
Напомним, в апреле было продано 13 342 единицы легковых автомобилей и легкой коммерческой техники, а также 855 грузовиков и автобусов (на 1,2 процента меньше, чем в апреле прошлого года). В пятерку лидеров вошли: Hyundai, Kia, Chevrolet, Chery, Jac.