Казахстанцам пообещали снижение цен на авто

«Задача в том, чтобы постепенно нарастить объем производства именно мелкоузловой сборкой. (…) У меня конкретного прогноза, как будет формироваться ценообразование автомобильного рынка через 5 лет, конечно же, его нет. Но как только мы произведем достаточно большое количество автомобилей, за счет экономики и масштабов, конечно же, цена будет снижаться».