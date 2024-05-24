В Прикамье откроются новые передовые инженерные школы

Выступая на форуме, Дмитрий Махонин заявил, что для успеха в реализации крупных и прорывных проектов необходимо объединить усилия как ученых, так и инженеров-практиков. При этом важно, чтобы решения о поддержке государством инновационных проектов в промышленности и перспективных направлений исследований в научной сфере опирались на квалифицированную экспертизу и учитывали мнение участников отрасли. «Совет ученых и инженеров Пермского края призван стать органом, который будет помогать разработке конкретных инновационных решений и определять научно-технологическую политику региона. Для эффективности этой работы нужно обеспечить взаимодействие вузов, научных организаций, промышленных предприятий. Поэтому в его состав вошли представители ведущих промышленных холдингов, среднего бизнеса, высших учебных учреждений и ведущих научных организаций», — подчеркнул Дмитрий Махонин.