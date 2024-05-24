В Прикамье откроются новые передовые инженерные школы

Выступая на форуме, Дмитрий Махонин заявил, что для успеха в реализации крупных и прорывных проектов необходимо объединить усилия как ученых, так и инженеров-практиков. При этом важно, чтобы решения о поддержке государством инновационных проектов в промышленности и перспективных направлений исследований в научной сфере опирались на квалифицированную экспертизу и учитывали мнение участников отрасли. «Совет ученых и инженеров Пермского края призван стать органом, который будет помогать разработке конкретных инновационных решений и определять научно-технологическую политику региона. Для эффективности этой работы нужно обеспечить взаимодействие вузов, научных организаций, промышленных предприятий. Поэтому в его состав вошли представители ведущих промышленных холдингов, среднего бизнеса, высших учебных учреждений и ведущих научных организаций», — подчеркнул Дмитрий Махонин.
Обращаясь к участникам совета ученых и изобретателей, Дмитрий Махонин заявил о намерении создать в Пермском крае еще как минимум четыре передовые инженерные школы (ПИШ). Речь идет о добыче и переработке полезных ископаемых и сырья, о композитной и полимерной тематике, а также о химических производствах. Напомним, на сегодняшний день в Пермском крае создана и успешно работает одна ПИШ — «Высшая школа авиационного двигателестроения» при Пермском политехническом университете.
Глава региона анонсировал также появление в Пермском крае новой особой экономической зоны (ОЭЗ). Общая площадь ОЭЗ технико-внедренческого типа составит 132,2 га. Из них 110,7 га расположатся в районе комплекса пермского «политеха» на правом берегу Камы. Еще 21,5 га добавятся на втором этапе, в случае расширения в 2028 году за счет строящегося сейчас в Камской долине межвузовского кампуса. Планируется, что оперативным управлением особой экономической зоны займется управляющая компания «ОЭЗ Пермь», которая уже имеет соответствующий опыт, а идеологическим наполнением и формированием стратегии — Пермский НОЦ. Резидентами ОЭЗ должны стать группа компаний «ЛУКОЙЛ», группа компаний «Меридиан», ООО «Роботех». Предварительные договоренности с компаниями уже достигнуты.