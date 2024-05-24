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Минтранс: Западный объезд Ростова сдадут в 2025 году

Ростовская область, 24 мая 2024. DON24.RU. Западный обход Ростова, который иногда называют западной хордой, планируют ввести в эксплуатацию в 2025 году. Такие данные привели в донском минтрансе. Первый этап строительства трассы завершится в сентябре этого года.

Источник: РИА "Новости"

Протяженность дороги превысит 12 км.

Всего при сооружении западного объезда Ростова появятся четыре транспортные развязки и пять путепроводов. Все транспортные развязки двухуровневые, с четырьмя полосами движения, что обеспечит высокую пропускную способность.

Сейчас готовность автострады составляет 50%. Закончить работы планируется в 2025 году, сообщил заместитель министра транспорта Ростовской области Дмитрий Евтеев.

Западная хорда — часть Ростовского транспортного кольца. Проходит западнее микрорайона Левенцовка и выходит на таганрогскую трассу.

В целом, транспортное кольцо вокруг Ростова призвано не только повысить транспортную доступность Южного региона, но и улучшить транспортное сообщение с новыми субъектами РФ.

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