Минтранс: Западный объезд Ростова сдадут в 2025 году

Ростовская область, 24 мая 2024. DON24.RU. Западный обход Ростова, который иногда называют западной хордой, планируют ввести в эксплуатацию в 2025 году. Такие данные привели в донском минтрансе. Первый этап строительства трассы завершится в сентябре этого года.