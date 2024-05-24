Минтранс: Западный объезд Ростова сдадут в 2025 году

Протяженность дороги превысит 12 км.
Всего при сооружении западного объезда Ростова появятся четыре транспортные развязки и пять путепроводов. Все транспортные развязки двухуровневые, с четырьмя полосами движения, что обеспечит высокую пропускную способность.
Сейчас готовность автострады составляет 50%. Закончить работы планируется в 2025 году, сообщил заместитель министра транспорта Ростовской области Дмитрий Евтеев.
Западная хорда — часть Ростовского транспортного кольца. Проходит западнее микрорайона Левенцовка и выходит на таганрогскую трассу.
В целом, транспортное кольцо вокруг Ростова призвано не только повысить транспортную доступность Южного региона, но и улучшить транспортное сообщение с новыми субъектами РФ.