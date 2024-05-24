Культурно-деловый центр «Геленджик Арена» откроется 1 июня

«Геленджик Арена» — это мультифункциональная площадка, которая подходит для проведения как культурных, так и деловых мероприятий самого высокого уровня. Площадь центра составляет более 14 тыс. кв. м. Здесь расположены: концертный зал на 1,6 тыс. зрителей, и малый зал на 300 человек. Кроме того, проектом предусмотрено выставочное пространство из атриума, арт-холла и фойе залов, зоной для деловых мероприятий и площадка для мероприятий на открытом воздухе.