Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Культурно-деловый центр «Геленджик Арена» откроется 1 июня

В День защиты детей состоится открытие культурно-делового центра «Геленджик Арена» в формате благотворительного концерта. Об этом сообщает РБК со ссылкой на директорв «Геленджик Арена» Дарью Дьякову.

Хэдлайнером праздничного концерта станет Народный артист Российской Федерации Дмитрий Маликов. Также для гостей мероприятия выступит Пелагея с Кубанским казачьим хором. Отмечается, что репертуарный план на арене расписан на несколько месяцев. Гостей ждет в ближайшее время турнир по смешанным единоборствам и выступление Алессандро Сафина.

«Геленджик Арена» — это мультифункциональная площадка, которая подходит для проведения как культурных, так и деловых мероприятий самого высокого уровня. Площадь центра составляет более 14 тыс. кв. м. Здесь расположены: концертный зал на 1,6 тыс. зрителей, и малый зал на 300 человек. Кроме того, проектом предусмотрено выставочное пространство из атриума, арт-холла и фойе залов, зоной для деловых мероприятий и площадка для мероприятий на открытом воздухе.