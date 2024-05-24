В Анапе планируют перенести вокзал

В настоящее время проект обсуждается с потенциальным инвестором.
Кроме того, в городе планируют построить транспортно-пересадочный пункт. Он будет включать вокзал, от которого будет ходить общественный транспорт в разные районы города.
Также предусмотрено создание большой парковки.
Ранее мы сообщали, что в Анапе планируют построить Большой Черноморский театр. Театр на две тысячи мест построят на территории Императорского парка. Здесь же планируют разместить Молодежный театр. В настоящее время уже разработана концепция, ведутся проектные работы. По предварительным данным, строительство стартует в 2025 году.