В Анапе планируют перенести вокзал

Ранее мы сообщали, что в Анапе планируют построить Большой Черноморский театр. Театр на две тысячи мест построят на территории Императорского парка. Здесь же планируют разместить Молодежный театр. В настоящее время уже разработана концепция, ведутся проектные работы. По предварительным данным, строительство стартует в 2025 году.