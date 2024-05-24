Минтруда Беларуси сказало, кто будет получать пенсии и пособия на почте с 1 июля

В ведомстве подчеркнули, что в основном перечисленные выплаты будут с указанной даты осуществляться через банки. Однако названные изменения не затронут следующие категории граждан, которые и далее продолжать получать выплаты на почте или же через банк. Речь идет про получателей пенсий вне зависимости от места их проживания в возрасте старше 70 лет и инвалидов I и II группы.