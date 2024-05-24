Минтруда Беларуси сказало, кто будет получать пенсии и пособия на почте с 1 июля

В Министерстве труда и социальной защиты рассказали, кто продолжит получать пенсии и пособия на почте с 1 июля 2024 года. Подробности озвучили в пресс-службе ведомства.
Уточняется, что с 1 июля 2024 года будет изменен порядок выплат пенсий, пособий семьям, которые воспитывают детей, а также пособия по уходу за инвалидом I группы либо лицом, достигшим 80-летнего возраста для тех получателей, которые проживают в Минске, городах областного подчинения, районных центрах.
В ведомстве подчеркнули, что в основном перечисленные выплаты будут с указанной даты осуществляться через банки. Однако названные изменения не затронут следующие категории граждан, которые и далее продолжать получать выплаты на почте или же через банк. Речь идет про получателей пенсий вне зависимости от места их проживания в возрасте старше 70 лет и инвалидов I и II группы.
Также указаны получатели детских пособий (вне зависимости от места проживания): инвалидов I и II группы и семей, воспитывающих ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет. Кроме того, указаны получатели пенсий, детский пособий, пособий по уходу, которые проживают в сельской местности.