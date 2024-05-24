Кроме того, объём просроченной задолженности организаций коммунального комплекса составил 216 млн руб. Это на 15 млн руб. меньше, чем годом ранее. Просроченные долги за электроэнергию всех организаций жилищно-коммунального комплекса уменьшились за год на 22 млн руб. и по состоянию на 1 мая составляют 37 млн руб.
Долги татарстанцев за ЖКХ превысили 9,9 млрд рублей
На сегодняшний день долги населения Татарстана за ЖКХ составляют 9,97 млрд руб. Об этом на заседании Кабмина республики сказал его глава Алексей Песошин.