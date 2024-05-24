Долги татарстанцев за ЖКХ превысили 9,9 млрд рублей

Кроме того, объём просроченной задолженности организаций коммунального комплекса составил 216 млн руб. Это на 15 млн руб. меньше, чем годом ранее. Просроченные долги за электроэнергию всех организаций жилищно-коммунального комплекса уменьшились за год на 22 млн руб. и по состоянию на 1 мая составляют 37 млн руб.