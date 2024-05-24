Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российский рубль подорожал, доллар и юань подешевели на торгах 24 мая

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российский рубль подорожал, доллар и юань подешевели на торгах 24 мая. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Источник: Reuters

Доллар подешевел на Br0,0067 — его курс составил Br3,1983 за $1.

Курс юаня стал ниже на Br0,0171 и составил Br4,3947 за 10 юаней.

Курс российского рубля повысился на Br0,0113 и составил Br3,5608 за 100 российских рублей.

экономика
валюта