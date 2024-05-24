Доллар подешевел на Br0,0067 — его курс составил Br3,1983 за $1.
Курс юаня стал ниже на Br0,0171 и составил Br4,3947 за 10 юаней.
Курс российского рубля повысился на Br0,0113 и составил Br3,5608 за 100 российских рублей.
24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российский рубль подорожал, доллар и юань подешевели на торгах 24 мая. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар подешевел на Br0,0067 — его курс составил Br3,1983 за $1.
Курс юаня стал ниже на Br0,0171 и составил Br4,3947 за 10 юаней.
Курс российского рубля повысился на Br0,0113 и составил Br3,5608 за 100 российских рублей.