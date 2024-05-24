В Челябинске выявили продавцов неизвестной «молочки»

К административной ответственности привлечены торгующие на стихийном рынке в Челябинске торговцы молоком, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Было установлено, что продавцы вели реализацию молочной и животноводческой продукции без ветеринарных сопроводительных документов в условиях антисанитарии.
«Сами продавцы не проходят обязательные профилактические медицинские осмотры и не имеют личных медицинских книжек, не всегда соблюдают правила личной гигиены (торгуют грязными руками), не имеют санитарной одежды», — рассказали в Россельхознадзоре.
Несмотря на то, что в таких местах нет ни проточной воды, ни туалета, ни специально оборудованных столов, продавцы реализовывали мясную, молочную продукцию, рыбу и птицу реализовывать едва ли не с земли.