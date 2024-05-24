На Среднем Урале отремонтируют дороги к детским лагерям

В Свердловской области отремонтируют трассы к местам детского отдыха в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Подрядчики уже работают в окрестностях Екатеринбурга, Невьянском и Каменском районах. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики.
— Накануне в ходе заседания правительства губернатор Евгений Куйвашев поручил принять все меры, чтобы летний отдых уральских школьников был безопасным и комфортным, — рассказали в Департаменте информполитики.
Идет обновление дороги в Невьянск из Верхней Пышмы, на участке с 12 по 30 километр. По этой дороге можно будет приехать в лагерь «Медная горка».
На территории от Сысерти до Каменска-Уральского идет ремонт моста через реку Исеть. По мосту пролегает автодорога Сысерть — Чусовая, по которой можно добраться в загородные лагеря «Колосок» и «Чистые зори».
На Режевском тракте обустроили обгонные полосы, построили и реконструировали путепроводы. Обновленная трасса Екатеринбург — Реж — Алапаевск улучшит транспортную доступность в уральский курорт Самоцвет.