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На Среднем Урале отремонтируют дороги к детским лагерям

В Свердловской области к местам детского отдыха отремонтируют дороги.

Источник: Департамент информационной политики

В Свердловской области отремонтируют трассы к местам детского отдыха в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Подрядчики уже работают в окрестностях Екатеринбурга, Невьянском и Каменском районах. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики.

— Накануне в ходе заседания правительства губернатор Евгений Куйвашев поручил принять все меры, чтобы летний отдых уральских школьников был безопасным и комфортным, — рассказали в Департаменте информполитики.

Идет обновление дороги в Невьянск из Верхней Пышмы, на участке с 12 по 30 километр. По этой дороге можно будет приехать в лагерь «Медная горка».

На территории от Сысерти до Каменска-Уральского идет ремонт моста через реку Исеть. По мосту пролегает автодорога Сысерть — Чусовая, по которой можно добраться в загородные лагеря «Колосок» и «Чистые зори».

На Режевском тракте обустроили обгонные полосы, построили и реконструировали путепроводы. Обновленная трасса Екатеринбург — Реж — Алапаевск улучшит транспортную доступность в уральский курорт Самоцвет.