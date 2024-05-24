Плату за проезд в общественном транспорте могут повысить в Воронеже

«Нам предстоит внимательно изучить каждый документ в заявках. И по поводу любого несоответствия мы будем запрашивать дополнительную информацию,» — отметила министр тарифного регулирования Людмила Шелякина. При рассмотрении заявки чиновники планируют учитывать такие факторы как — зарплата воронежцев, средства, которые перевозчики могут потратить на обновление автобусного парка, а также проанализируют другие статьи расходов.
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В региональное министерство тарифного регулирования передали заявку и пакет документов относительно пересмотра тарифов на городские пассажирские перевозки. Власти планируют рассмотреть просьбу. Первым делом чиновники проверят, надлежащим ли образом были собраны документы. Если окажется, что каких-то бумаг не хватает, их потребуют донести. Лишь после этого власти приступят к тщательному рассмотрению заявки, а вердикт вынесут через 60 дней.