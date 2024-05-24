Плату за проезд в общественном транспорте могут повысить в Воронеже

В региональное министерство тарифного регулирования передали заявку и пакет документов относительно пересмотра тарифов на городские пассажирские перевозки. Власти планируют рассмотреть просьбу. Первым делом чиновники проверят, надлежащим ли образом были собраны документы. Если окажется, что каких-то бумаг не хватает, их потребуют донести. Лишь после этого власти приступят к тщательному рассмотрению заявки, а вердикт вынесут через 60 дней.