На ул. Ватутина в Калининграде разрешили вырубить 53 дерева

Вырубка запланирована на земельных участках с кадастровыми номерами 39:15:110840:39 и 39:15:110840:21. Снести планируют 22 ивы, 14 берёз, по четыре яблони и тополя, по три сливы и черешни, две вишни, вяз, а также бузину, крыжовник и малину. Кроме того, пострадают 280 кв. метров газона. Порубочный билет действует до 1 мая 2025 года.