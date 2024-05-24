В Беларуси министр назвал специалистов, чья зарплата должна быть 3000 рублей

Он заметил, что лесничий является руководителем, которые организовывает работу 30 человек, уточнив, что именно на нем лежит большая ответственность. По его словам, нынешняя заработная плата лесничих по Калинковичскому лесхозу пока далека от названной цифры. Он обратил внимание, что если лесхозы не будут достойно платить сотрудникам, особенно операторам лесозаготовительной техники, то последняя просто «пойдет по рукам».