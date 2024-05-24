В Беларуси министр назвал специалистов, чья зарплата должна быть 3000 рублей

Категорию работников назвали в Беларуси, где зарплата должна быть 3000 рублей. Подробности озвучили в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.
Министр лесного хозяйства Александр Кулик, говоря про пересмотр оплаты труда отдельных категорий работников, подчеркнул:
— Зарплата у лесничего должна быть «чистыми» три тысячи рублей!
Он заметил, что лесничий является руководителем, которые организовывает работу 30 человек, уточнив, что именно на нем лежит большая ответственность. По его словам, нынешняя заработная плата лесничих по Калинковичскому лесхозу пока далека от названной цифры. Он обратил внимание, что если лесхозы не будут достойно платить сотрудникам, особенно операторам лесозаготовительной техники, то последняя просто «пойдет по рукам».