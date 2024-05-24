Доллар и евро подешевели на торгах в пятницу

В последний рабочий день очередной недели цену на валюту изменили банки и обменники. Так, российский рубль продают в среднем по 3,57 белорусского рубля за 100 единиц, покупают — по 3,54. Доллар в обменниках готовы отдать в среднем за 3,21 белорусского рубля, приобретают — по 3,18. Европейскую валюту реализуют за 3,48 белорусского рубля, покупают — по 3,46.