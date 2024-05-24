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Доллар и евро подешевели на торгах в пятницу

МИНСК, 24 мая — Sputnik. Китайский юань, евро и доллар подешевели на торгах в пятницу, российский рубль укрепил позиции, следует из данных Белорусской валютно-фондовой биржи.

Источник: Sputnik.by

Больше других валют упал в стоимости евро — он подешевел на 0,4%. За одну единицу на торгах установилась цена в 3,47 белорусского рубля.

Доллар США подешевел на 0,21% — до 3,2 белорусского рубля, приблизившись к значениям курса в январе текущего года.

Валюта Китая стала дешевле на 0,39%, за 10 юаней дают 4,4 белорусского рубля.

Российская валюта, наоборот, укрепилась на 0,32%: на бирже она торгуется по цене в 3,56 белорусского рубля за 100 единиц.

В последний рабочий день очередной недели цену на валюту изменили банки и обменники. Так, российский рубль продают в среднем по 3,57 белорусского рубля за 100 единиц, покупают — по 3,54. Доллар в обменниках готовы отдать в среднем за 3,21 белорусского рубля, приобретают — по 3,18. Европейскую валюту реализуют за 3,48 белорусского рубля, покупают — по 3,46.

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