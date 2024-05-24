В Омске после ремонта открывают Ленинградский мост и готовятся закрывать другой

После окончания работ переправу испытают на прочность.
Меж тем, в городе, похоже будут закрывать еще один мост через Иртыш. Как по обращению «СуперОмска» сообщил мэр Омска Сергей Шелест, в этом году планируется начать ремонт моста 60-летия ВЛКСМ.
«В этом году планируем начать ремонт моста 60-летия ВЛКСМ, но пока процедура торгов на определение подрядчика не производится: ждем выхода проекта из очередной экспертизы и доведения средств из вышестоящих бюджетов в рамках национального проекта “Безопасные качественные дороги”. Стоимость работ составит порядка 3 миллиардов рублей», — прокомментировал по обращению «СуперОмска» Сергей Шелест.
Напомним, что капитальный ремонт Ленинградского моста также проводится в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
Ранее в мэрии Омска сообщали, что завершить все работы на Ленинградском мосту планируется до 31 мая 2024 года. Запустить движение по всем шести полосам моста предполагается на День России, 12 июня 2024 года.