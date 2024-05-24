Скоростное судно начнет курсировать между Анапой, Геленджиком и Сочи

Один из вопросов, озвученных на пресс-конференции, касался развития транспортной инфраструктуры в связи с временным закрытием аэропорта. Мэр Анапы подчеркнул, что в город-курорт легко добраться поездом, на личном автомобиле и самолетом через ближайшие аэропорты в Сочи и Минеральных Водах.



Кроме того, в июне по направлению «Анапа-Геленджик-Сочи» начнет курсировать скоростное судно. Это позволит частично разгрузить популярные направления и станет отличным поводом для морской прогулки.



Железнодорожный вокзал Анапы ежедневно готовится обслуживать 56 составов. Добавляются рейсы из Санкт-Петербурга, Воркуты, Екатеринбурга, Тюмени, Мурманска, Таганрога, Самары, Уфы, Томска, Ижевска, Челябинска, и Минска. В пик сезона железнодорожным транспортом пользуются до 27 тысяч пассажиров в день.



Положительные перемены ожидают и автотуристов. Одно из самых популярных направлений «Москва-Анапа» к следующему сезону планируется напрямую связать современной четырехполосной автомагистралью.