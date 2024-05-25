Рекордное количество школ строят в Астане

На данный момент ведем строительство 32 школ почти на 100 тыс. ученических мест. Из них до конца года планируем завершить строительство рекордного количества школ. Это 23 школы почти на 64 тыс. ученических мест (в 2 смены). Это 15 школ в рамках нацпроекта «Комфортная школа» (Есиль — 6, Нура — 4, Алматы — 3, Сарыарка — 2), еще 5 госшкол (Нура — 2, Байконыр — 2, Алматы — 1), 3 частные (Есиль — 2, Алматы — 1).