WSJ: адвокат Трампа обвинил авторов байопика о нем в клевете

Адвокат кандидата в президенты США Дональда Трампа — Дэвид А. Уоррингтон — обвинил создателей фильма «Ученик» в клевете и вмешательстве в выборы, пишет The Washington Post со ссылкой на письмо адвокатов, направленное режиссеру и сценаристу картины. «Ученик» рассказывает о карьере Дональда Трампа, занимающегося недвижимостью в Нью-Йорке в 1970−80-е годы. В материале WP говорится, что господин Трамп изображен в сюжете как «насильник».