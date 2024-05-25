WSJ: адвокат Трампа обвинил авторов байопика о нем в клевете

WP пишет, что адвокат Дональда Трампа считает картину «политически мотивированной выдумкой». «Фильм представляет собой фактическую биографию господина Трампа, однако ничто не может быть дальше от истины. Это смесь лжи, которая неоднократно порочит президента Трампа и представляет собой прямое иностранное вмешательство в американские выборы», — написал Дэвид А. Уоррингтон в письме.
Издание отмечает, что письмо с жалобой состоит из трех страниц, большая его часть посвящена нападкам на людей, участвовавших в создании фильма, за предыдущие высказывания о Дональде Трампе.
Премьера фильма «Ученик» режиссера Али Аббаси состоялась 20 мая на Каннском кинофестивале. Роль Дональда Трампа исполнил Себастьян Стэн. Фильм рассказывает о том, как Дональд Трамп приходит к власти, начиная с ведения бизнеса в 70−80-х годах.