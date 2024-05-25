Курс тенге на 25−27 мая, цены на нефть и металлы

Нефть: цены на нефть начали умеренно расти вечером в пятницу и могут прервать серию снижений, длившуюся четыре сессии подряд, сообщает Интерфакс-Казахстан. Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 20:13 аст подорожали на 0,23%, до 81,55 доллара за баррель. Фьючерсы на WTI на июль на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) повысились в цене к этому времени на 0,44%, до 77,21 доллара за баррель.