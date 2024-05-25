Курс тенге на 25−27 мая, цены на нефть и металлы

Нефть: цены на нефть начали умеренно расти вечером в пятницу и могут прервать серию снижений, длившуюся четыре сессии подряд, сообщает Интерфакс-Казахстан. Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 20:13 аст подорожали на 0,23%, до 81,55 доллара за баррель. Фьючерсы на WTI на июль на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) повысились в цене к этому времени на 0,44%, до 77,21 доллара за баррель.
Металлы: котировки фьючерсов на золото в пятницу выросли во время европейской сессии, сообщает Investing.com. На COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, фьючерсы на золото с поставкой в июне торговался по цене 2,00 доллара за тройскую унцию, на 17:30 аст поднявшись на 0,05%. Фьючерс на серебро с поставкой в июле вырос на 0,53%, достигнув отметки 30,62 доллара за тройскую унцию.
Криптовалюта: по данным портала Coinmarketcap.com, на 22:37 аст bitcoin торговался по 68 913,36 долларов. За последние 24 часа первая криптовалюта подорожала на 2,10%, а ее капитализация составила 1,36 трлн долларов. Ethereum к этому времени стоил 3 738,57 долларов, повысившись в цене на 0,41%. Капитализация этой криптовалюты составила 449,12 млрд долларов. Глобальная капитализация рынка — 2,5 трлн долларов.
Курс тенге: Национальный банк Казахстана установил официальные курсы иностранных валют к тенге на
1 австралийский доллар 293,11 тенге.
1 азербайджанский манат 261,45 тенге.
10 армянских драм 11,46 тенге.
1 белорусский рубль 135,68 тенге.
1 бразильский реал 86,15 тенге.
10 венгерских форинтов 12,48 тенге.
1 гонконгский доллар 56,72 тенге.
1 грузинский лари 163,53 тенге.
1 датская крона 64,39 тенге.
1 дирхам ОАЭ 120,67 тенге.
1 доллар США 443,16 тенге.
1 евро 480,39 тенге.
индийская рупия 5,33 тенге.
1000 иранских риалов 10,6 тенге.
1 канадский доллар 323,14 тенге.
1 китайский юань 61,18 тенге.
1 кувейтский динар 1444,41 тенге.
1 кыргызский сом 5,04 тенге.
1 малайзийский ринггит 94,09 тенге.
1 мексиканское песо 26,54 тенге.
1 молдавский лей 25,18 тенге.
1 норвежская крона 41,74 тенге.
1 польский злотый 112,81 тенге.
1 риал Саудовской Аравии 118,17 тенге.
1 российский рубль 4,94 тенге.
1 СДР 586,67 тенге.
1 сингапурский доллар 328,29 тенге.
1 таджикский сомони 41,22 тенге.
1 тайский бат 12,09 тенге.
1 турецкая лира 13,75 тенге.
100 узбекских сумов 3,5 тенге.
1 украинская гривна 11,04 тенге.
1 фунт стерлингов 563,74 тенге.
1 чешская крона 19,43 тенге.
1 шведская крона 41,39 тенге.
1 швейцарский франк 484,49 тенге.
1 южноафриканский ранд 24,11 тенге.
100 южнокорейских вон 32,45 тенге.
1 японская иена 2,82 тенге.