Более 12 тысяч представителей из 128 стран примут участие в ПМЭФ-2024

Напомним, что в прошлом году на форум приехали гости из 130 стран мира. Всего в мероприятии приняли участие более 17 тысяч зарубежных экспертов в сфере бизнеса и политики. Предлагаем вспомнить, как проходила церемония открытия ПМЭФ в прошлом году.