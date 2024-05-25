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Более 12 тысяч представителей из 128 стран примут участие в ПМЭФ-2024

Петербургский международный форум пройдет с 5 по 8 июня в Северной столице. На данный момент участие в мероприятии подтвердили свыше 12 тысяч человек из 128 стран мира, сообщили в пресс-службе Фонда Росконгресс.

Источник: МК.RU Санкт-Петербург

Форум традиционно собирает представителей экономической и финансовой сферы, а также представителей власти в КВЦ «Экспофорум» в Петербурге. Участники получают возможность пообщаться и обменяться опытом.

Советник президента России Антон Кобяков отметил, что экономический центр переместился в Азию, поэтому особое внимание приковано к представителям стран именно этой части света. Лучшие эксперты из 128 государств приедут в Северную столицу и выступят на площадке ПМЭФ.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что лидер Боливии Луис Арсе станет главным гостем на Петербургском форуме.

Напомним, что в прошлом году на форум приехали гости из 130 стран мира. Всего в мероприятии приняли участие более 17 тысяч зарубежных экспертов в сфере бизнеса и политики. Предлагаем вспомнить, как проходила церемония открытия ПМЭФ в прошлом году.