Шадаев назвал сроки появления беспилотных автомобилей в России

«Я не испытываю страха, уже несколько раз ездил в беспилотном варианте, это очень круто. Я думаю, это ближайшее будущее. Я бы сказал, это уже 5−7 лет — и эта практика будет входить в нашу жизнь», — сказал Шадаев.