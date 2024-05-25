Шадаев назвал сферы, которые сильно изменятся за счет цифровых технологий

«Я считаю, здравоохранение точно будет номер один. Наверное, все, что касается дорог. И, конечно, госуправление — скоро чиновники будут принимать эффективные решения, потому что им будет помогать искусственный интеллект», — ответил Шадаев на вопрос об индустриях, в которых произойдет существенный скачок за счет развития цифровых технологий в ближайшие 20 лет.