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Шадаев назвал сферы, которые сильно изменятся за счет цифровых технологий

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Сферы здравоохранения, госуправления, а также транспортная инфраструктура изменятся больше всего за счет развития цифровых технологий в ближайшие 20 лет, сказал глава Минцифры Максут Шадаев во время выступления на киберфестивале PHDays 2.

Источник: © РИА Новости

«Я считаю, здравоохранение точно будет номер один. Наверное, все, что касается дорог. И, конечно, госуправление — скоро чиновники будут принимать эффективные решения, потому что им будет помогать искусственный интеллект», — ответил Шадаев на вопрос об индустриях, в которых произойдет существенный скачок за счет развития цифровых технологий в ближайшие 20 лет.

По мнению министра, цифровизация может дать гигантский скачок эффективности в каждой отрасли.

«Даже в образовании — несмотря на то, что это очень консервативная сфера, но есть те вещи, в которых все цифровые технологии дадут новые качества», — добавил он.

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