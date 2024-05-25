В Беларуси закрываются магазины польской обуви из-за запрета на ввоз товаров

В сообщении компании сказано, что причиной закрытия магазинов стало решение правительства Беларуси расширить список товаров, которые юрлица не могут ввозить из Польши, Латвии, Литвы, Чехии и Эстонии и продавать на территории нашей страны.
Запрет на большинство товаров действует с 3 июня. В списке в том числе указана обувь с подошвой из резины, пластмассы, натуральной или композиционной кожи и с верхом из натуральной кожи из Польши.
Напомним, данное ограничение не касается товаров, которые физлица везут в страну для личного пользования.
В Минске магазины Wojas работают в торговых центрах «Замок», «Грин Сити» и «Экспобел». Дату закрытия пока не называют.