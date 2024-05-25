Правительство расширило территорию морского порта Сабетта на Ямале

В октября 2023 года власти начали корректировать планы наращивания перевозок грузов по Севморпути с 34 млн до 150 млн тонн к 2030 году, выяснил «Ъ». Подготовленная Минвостокразвития оценка грузопотока к 2030 году предусматривает помимо оптимистического сценария с объемами перевозок в 244 млн тонн также базовый и консервативный. В последнем случае (117 млн тонн) речь идет в том числе об отмене ряда будущих СПГ-проектов НОВАТЭКа (MOEX: NVTK).