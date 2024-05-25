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Правительство расширило территорию морского порта Сабетта на Ямале

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании искусственного участка земли, который включат в границы морского порта Сабетта в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Источник: «АМП Западной Арктики»

Новый земельный участок будет примыкать к Гыданскому полуострову. На участке разместят удаленный грузовой терминал для разработки находящегося поблизости нефтегазоконденсатного месторождения. Планируется, что терминал ежегодно будет принимать до 1,6 млн тонн грузов.

Начать строительство объекта планируется в середине 2026 года. До этого времени будет вестись разработка проектной документации. «Строительство нового грузового терминала будет способствовать развитию морского порта Сабетта и позволит увеличить грузооборот по Северному морскому пути», — добавили в правительстве.

Порт Сабетта находится на западном берегу Обской губы Карского моря в районе поселка Сабетта. Первые грузовые суда принял в 2013 году. С 2018 года этот порт является вторым по грузообороту в Российской Арктике после мурманского порта.

В октября 2023 года власти начали корректировать планы наращивания перевозок грузов по Севморпути с 34 млн до 150 млн тонн к 2030 году, выяснил «Ъ». Подготовленная Минвостокразвития оценка грузопотока к 2030 году предусматривает помимо оптимистического сценария с объемами перевозок в 244 млн тонн также базовый и консервативный. В последнем случае (117 млн тонн) речь идет в том числе об отмене ряда будущих СПГ-проектов НОВАТЭКа (MOEX: NVTK).

Мишустин Михаил
экономика