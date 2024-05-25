Сколько сладостей может продавать Беларусь в страны СНГ и Турцию

В Узбекистане для стран СНГ и Грузии действуют нулевые ставки ввозных таможенных пошлин. По оценкам специалистов, на этот рынок белорусские кондитеры могут экспортировать сахаристые изделия на $4,5 млн, шоколадные — на $2,9 млн, мучные — на $701 тыс. В то же время на азербайджанский рынок можно поставить шоколадных изделий на $1,7 млн, сахаристых — на $1,5 млн. Что же касается Турции, только сахаристых изделий Беларусь может поставить на $2,7 млн. На все эти рынки, отмечает Евгений Русак, белорусские товары пока не поставляются в таком объеме.