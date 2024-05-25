Сколько сладостей может продавать Беларусь в страны СНГ и Турцию

Беларусь входит в топ поставщиков сладостей на российский рынок. В этой стране наиболее популярны мучные кондитерские изделия, а также шоколадные и сахаристые. По словам Евгения Русака, экспортный потенциал белорусских сахаристых кондитерских изделий на рынке России составляет $43 млн, и он полностью реализован. За прошлый год шоколадных изделий белорусские производители могли продать в РФ на $62 млн, но поставили на 12,1% меньше. Мучных изделий поставили на 0,9% меньше от запланированного объема на сумму $15 млн.
В $17 млн оценивают экспортный потенциал на рынок Казахстана белорусских сахаристых изделий, в $4,8 млн — шоколадных и $666 тыс. — мучных. Но поставили меньше.
В Узбекистане для стран СНГ и Грузии действуют нулевые ставки ввозных таможенных пошлин. По оценкам специалистов, на этот рынок белорусские кондитеры могут экспортировать сахаристые изделия на $4,5 млн, шоколадные — на $2,9 млн, мучные — на $701 тыс. В то же время на азербайджанский рынок можно поставить шоколадных изделий на $1,7 млн, сахаристых — на $1,5 млн. Что же касается Турции, только сахаристых изделий Беларусь может поставить на $2,7 млн. На все эти рынки, отмечает Евгений Русак, белорусские товары пока не поставляются в таком объеме.
К слову, производство кондитерских изделий в Беларуси в 2023 году выросло на 5,9%. Они занимают 17% в общем экспорте концерна «Белгоспищепром».