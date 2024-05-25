В Башкирии построят три современных комплекса по переработке ТКО.

На проходящем сейчас в Сибае всероссийском инвестиционном сабантуе «Зауралье — 2024» обсудили ход реализации в Башкирии экологических проектов, в том числе на условиях государственно-частного партнёрства. Среди них — масштабные проекты по строительству современных комплексов по переработке ТКО, которые реализует «Российский экологический оператор».
Как сообщил на выездном заседании Инвестиционного комитета РБ генеральный директор публично-правовой компании по формированию комплексной системы обращения с ТКО «Российский экологический оператор» Денис Буцаев, в Башкирии планируется построить три перерабатывающих комплекса. Они будут расположены в Уфе, Дюртюлинском и Краснокамском районах. Все необходимые экспертизы и согласования планируется завершить до конца лета этого года.
«Такие перерабатывающие производства мы развиваем в рамках федерального проекта “Комплексная система обращения с ТКО. А в перспективе они будут способствовать реализации национальной цели развития России по формированию экономики замкнутого цикла, которую в своём указе обозначил глава государства Владимир Путин”, — уточнил Денис Буцаев.
Выступая на заседании Инвесткомитета республики, глава «Российского экологического оператора» предложил реализовать в Башкирии уникальный пилотный проект по утилизации иловых осадков сточных вод с помощью бактерий. При этом Буцаев предложил использовать технологию, разработанную в Башкирии. С помощью такой технологии можно будет модернизировать процесс очистки сточных вод в системе ЖКХ республики.
Глава Башкирии Радий Хабиров поддержал предложенную инициативу.
«Это будет способствовать совершенствованию работы жилищно-коммунального хозяйства и, прежде всего, росту показателей в рамках научно-технологической деятельности», — пояснил Радий Хабиров.
Логичным итогом состоявшегося обсуждения стало подписание соглашения между правительством Башкирии и публично-правовой компанией по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами «Российский экологический оператор». Подписи под документом поставили премьер-министр Правительства региона Андрей Назаров и генеральный директор компании Денис Буцаев.
Здесь же, на выездном Инвестчасе в Сибае замминистра природопользования и экологии РБ Шамиль Фаррахов рассказал о нескольких масштабных экологических проектах, реализуемых в республике.
На сегодняшний день минэкологии региона курирует 12 инвестпроектов с общим объёмом инвестиций около 15 млрд рублей и созданием более 1 тысячи новых рабочих мест. Среди них — строительство мусоросортировочных комплексов в крупных городах и селах Башкирии, а также создание полигонов по утилизации ТКО.