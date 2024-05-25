В Башкирии построят три современных комплекса по переработке ТКО.

Как сообщил на выездном заседании Инвестиционного комитета РБ генеральный директор публично-правовой компании по формированию комплексной системы обращения с ТКО «Российский экологический оператор» Денис Буцаев, в Башкирии планируется построить три перерабатывающих комплекса. Они будут расположены в Уфе, Дюртюлинском и Краснокамском районах. Все необходимые экспертизы и согласования планируется завершить до конца лета этого года.