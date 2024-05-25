Дефицит госбюджета Молдовы по итогам апреля превысил четыре миллиарда леев

О том, что восстановление молдавской экономики идет медленнее, чем ожидалось, ранее заявили в Международном валютном фонде. По данным организации, ВВП в реальном выражении вырос в 2023 году на 0,7%, что ниже прогнозируемых МВФ на время последнего обзора программы 2%.