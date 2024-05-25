Дефицит госбюджета Молдовы по итогам апреля превысил четыре миллиарда леев

За первые четыре месяца текущего года общие доходы госбюджета составили около 20 915,9 миллиона леев. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года отмечен рост на 964,6 миллиона леев, или на 4,8%.
Сборы от доходов, находящихся в ведении Государственной налоговой службы, составляют 9 620,1 миллиона леев, а от доходов, находящихся в ведении Таможенной службы, — 11 810,7 миллиона леев.
Расходы государственного бюджета составили 25 015,1 миллиона леев. Этот показатель на 1,5%, или на 393,3 миллиона леев ниже в сравнении с аналогичным периодом 2023 года.
О том, что восстановление молдавской экономики идет медленнее, чем ожидалось, ранее заявили в Международном валютном фонде. По данным организации, ВВП в реальном выражении вырос в 2023 году на 0,7%, что ниже прогнозируемых МВФ на время последнего обзора программы 2%.
Фонд ожидает, что в 2024 году рост молдавской экономики составит 2,6%, что также меньше, чем прогнозировалось ранее.