В Крыму предложили перенести срок уплаты земельного налога

«Наши предложения касаются переноса сроков уплаты земельного налога и налога на имущество физических лиц с 1 декабря на 1 июля для улучшения планирования и исполнения местных бюджетов, а также других аспектов налоговой политики, установления для уполномоченных органов права расторжения в одностороннем порядке договора с участниками свободной экономической зоны на территории Республики Крым и города Севастополя в случае нарушения ими условий договора. Кроме того, мы предлагаем продлить до конца 2029 года в Крыму и Севастополе особый порядок выбора поставщиков услуг, связанных с проведением инженерных изысканий, реконструкции, ремонтных работ и строительством, в том числе дорог», — сообщил Константинов.