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Новые маршруты автобусов могут пустить к «Самара Арене»

Власти Самары думают над решением транспортных проблем отдаленных районов города.

К «Солидарность Самара Арене» могут пустить новые маршруты автобусов. Администрация Самары прорабатывает вопрос решения транспортных проблем отдаленных районов города, и это является одним из вариантов.

Напомним, что возле «Солидарность Самара Арены» планируется построить студенческий кампус и развивать его транспортную доступность. В перспективе это станет хорошим подспорьем для жителей микрорайонов «Новая Самара» и «Крутые Ключи». До стадиона от «Крутых Ключей» в будущем может ездить маршрут № 67к-1.

Автобусы № 67к-2 в перспективе будут курсировать между кампусом и железнодорожным вокзалом. Маршрут № 51к свяжет «Самара Арену» и транспортно-пересадочный узел «Пятилетку». Это может произойти после того, как будут построены кампус и новый жилой район.