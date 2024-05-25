Новые маршруты автобусов могут пустить к «Самара Арене»

К «Солидарность Самара Арене» могут пустить новые маршруты автобусов. Администрация Самары прорабатывает вопрос решения транспортных проблем отдаленных районов города, и это является одним из вариантов.
Напомним, что возле «Солидарность Самара Арены» планируется построить студенческий кампус и развивать его транспортную доступность. В перспективе это станет хорошим подспорьем для жителей микрорайонов «Новая Самара» и «Крутые Ключи». До стадиона от «Крутых Ключей» в будущем может ездить маршрут № 67к-1.
Автобусы № 67к-2 в перспективе будут курсировать между кампусом и железнодорожным вокзалом. Маршрут № 51к свяжет «Самара Арену» и транспортно-пересадочный узел «Пятилетку». Это может произойти после того, как будут построены кампус и новый жилой район.