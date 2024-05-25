Новые маршруты автобусов могут пустить к «Самара Арене»

Автобусы № 67к-2 в перспективе будут курсировать между кампусом и железнодорожным вокзалом. Маршрут № 51к свяжет «Самара Арену» и транспортно-пересадочный узел «Пятилетку». Это может произойти после того, как будут построены кампус и новый жилой район.